Após atrito com a Câmara, número dois de Haddad faz afago a Lira

O número dois do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, elogiou o trabalho do presidente da Câmara, Arthur Lira, nesta segunda-feira. Os dois participam de reunião com o chefe do Senado, Rodrigo Pacheco, economistas e empresários na Fiesp sobre a reforma tributária.

“A liderança da Câmara dos Deputados foi fundamental para que ela avançasse em um tempo jamais visto na história do nosso país”, disse Durigan na Fiesp.

Lira retribuiu o afago, disse que o trabalho da Câmara foi feito em conjunto com o Ministério da Fazenda e destacou a Secretaria Especial para a Reforma Tributária, chefiada por Bernard Appy.

Em sua declaração, o presidente da Câmara destacou a capacidade de aperfeiçoamento do texto no Senado, por causa do colegiado menor, e também reivindicou corte de despesas, para que não se aumentem impostos.

“Muitas daquelas aglutinativas (que entraram de última hora na reforma tributária aprovada na Câmara) com certeza o Senado vai melhorar”, afirmou o deputado.

