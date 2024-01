Após apagões em São Paulo, Haddad recebe CEO global da Enel

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) recebe nesta terça-feira, às 12h, executivos do alto escalão do Grupo Enel e da Embaixada da Itália, depois de apagões recorrentes no fornecimento de energia elétrica na região metropolitana de São Paulo nos últimos meses.

A comitiva será liderada pelo CEO global do conglomerado, Flavio Cattaneo – que, recentemente, foi esnobado pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes.

“O presidente mundial da Enel (me) pediu uma reunião. Estou resistindo a fazer porque não tenho mais o que conversar com essa turma, são uns irresponsáveis, e falo isso com todas as letras: irresponsáveis”, declarou o prefeito na última quarta-feira, quando a falta de luz levou ao cancelamento da cerimônia de posse de conselheiros tutelares.

Na reunião com Haddad nesta terça, o CEO global estará acompanhado do head da Enel Américas, Alberto de Paoli; do gerente nacional da Enel no Brasil, Antonio Scala; e do presidente do conselho da Enel Brasil, Guilherme Lencastre.

Também participarão da reunião o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e o chefe do departamento comercial da embaixada, Davide Castellani.

A Enel quer usar a agenda para apresentar seu “objetivo de permanente melhoria” da prestação de serviços, “sobretudo na distribuição de energia elétrica”. Também pretende detalhar seu “compromisso” no Brasil com geração renovável, distribuição e mobilidade elétrica.