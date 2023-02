Ao entrar no caso Marielle, PF promete pente-fino na investigação do crime

Determinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a abertura de um inquérito da Polícia Federal para investigar o assassinato da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes, seu motorista, em março de 2018 no Rio de Janeiro, terá como objetivo apurar “todas as circunstâncias que envolveram a prática do crime”.

O pente-fino da PF será realizado quase cinco anos após os homicídios, que ainda não tiveram os mandantes indentificados e nem a motivação.

Pelo Twitter, Dino disse que a medida foi tomada para “ampliar a colaboração federal com as investigações sobre a organização criminosa que perpetrou os homicídios de Marielle e Anderson”. “Estamos fazendo o máximo para ajudar a esclarecer tais crimes”, escreveu o ministro.

A fim de ampliar a colaboração federal com as investigações sobre a organização criminosa que perpetrou os homicídios de MARIELLE e ANDERSON, determinei a instauração de Inquérito na Polícia Federal. Estamos fazendo o máximo para ajudar a esclarecer tais crimes. pic.twitter.com/iuT6AXOXjL — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) February 22, 2023

Até o momento, apenas o policial militar reformado Ronnie Lessa e o ex-policial militar Élcio Queiroz foram presos, preventivamente, acusados e denunciados pela execução dos assassinatos.

“O inquérito da Polícia Federal é um processo administrativo interno e não há prazo para ser concluído. Por ser uma investigação sigilosa, o MJSP não dará detalhes até a conclusão”, informou o ministério.

A pasta apontou ainda que essa será a primeira vez que a PF vai investigar o caso. Em 2018, a corporação chegou a abrir um inquérito da PF, na gestão do então ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, para investigar suspeitas de que uma organização criminosa estaria atuando com o objetivo de atrapalhar as investigações do assassinato da vereadora.

