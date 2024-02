Antes de morrer, Piñera gravou depoimento para documentário sobre Temer

Morto num trágico acidente aéreo na última terça-feira, o ex-presidente do Chile Sebastián Piñera deixou gravado um depoimento para o documentário “963 dias”.

“O presidente Temer é um dos políticos para quem eu tiro o meu chapéu”, disse o chileno, entre outras coisas.

O filme vai contar a história de Michel Temer no Palácio do Planalto e está sendo tocado pelo diretor Bruno Barreto, com consultoria de Elio Gaspari e apoio do marqueteiro Elsinho Mouco.