Anielle exonera assessora após ataques à torcida de futebol nas redes

O Ministério da Igualdade Racial comunicou nesta terça-feira a exoneração de Marcelle Decothé da Silva, assessora da pasta, que usou as redes sociais para xingar a torcida do São Paulo. Ela se referiu aos torcedores da equipe paulistana como “torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade” e ainda cedeu à rixa entre cariocas e paulistas: “pior de tudo, pauliste”, publicou em linguagem neutra.

“De acordo com esses princípios, e para evitar que atitudes não alinhadas a esse propósito interfiram no cumprimento de nossa missão institucional, informamos que Marcelle Decothé da Silva foi exonerada do cargo de Chefe da Assessoria Especial deste Ministério na data de hoje. As manifestações públicas da servidora em suas redes estão em evidente desacordo com as políticas e objetivos do MIR”, diz a nota do ministério.

A pasta também declarou que um Comitê de Integridade, Transparência, Ética e Responsabilização foi instalado para debate e deliberação de “questões disciplinares” e de “integridade pública”. O novo órgão “vai investigar o caso e atuar para prevenir ocorrências que contrariem os princípios norteadores da missão do Ministério”.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, foi à final da Copa do Brasil — entre São Paulo e Flamengo — na capital paulista em avião da Força Aérea Brasileira para assinar um documento contra o racismo no esporte. Ela estava em Brasília. André Fufuca, novo ministro do Esporte, estava em São Luís (MA) e também usou um voo oficial para ir ao jogo. O ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, participou da cerimônia, mas foi para partida em voo comercial.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga