Ameaças a ministros do STF nas redes voltam a subir, após falas de Musk

As declarações de Elon Musk contra o ministro Alexandre de Moraes deram novo fôlego a aloprados que disparam ameaças contra ministros do STF nas redes. A escalada do radicalismo foi detectada no monitoramento de rotina de órgãos de inteligência do governo.

Uma simples busca no X e em outras plataformas mostra que é possível encontrar usuários defendendo a morte de Moraes na prisão, falando em “dar tiro” no magistrado e relacionando a chegada dele ao Supremo ao acidente que vitimou Teori Zavascki, entre outros absurdos motivados por fanatismos.