Ambev vai ajudar mulheres do Rio a voltarem ao mercado de trabalho

Numa parceria com a ONG Cruzando Histórias, a Ambev vai ajudar 50 mulheres a voltarem ao mercado de trabalho por meio do programa “Impulsione a Sua Carreira”.

O projeto, totalmente gratuito, é mais uma ação para promover o cuidado à mulher em situação de vulnerabilidade social e prepará-la para se reintegrar ao mercado de trabalho.

Durante a realização do programa, as participantes vão ter acesso a uma trilha de desenvolvimento composta por oficinas, painéis, mentoria coletiva e bate-papo com a área de Recursos Humanos.

Colaboradoras da Ambev serão voluntárias dessa ação e conduzirão algumas das atividades. O vai ajudar mulheres da região de Campo Grande (RJ), Cachoeiras de Macacu (RJ) e Piraí (RJ) a voltarem ao mercado de trabalho.

Na seleção, serão considerados disponibilidade, comprometimento, interesse em trabalhar no setor e vulnerabilidade social.

Mulheres negras, mães e em situação de desemprego serão priorizadas. O programa tem duração prevista de quatro a seis semanas.

As interessadas em participar da seleção devem entrar em contato com a ONG Cruzando Histórias pelo site do projeto.

Ambev vai destinar para a ONG 100% do lucro obtido com a venda da cerveja colaborativa Desrotuladas. Feita por mulheres e para mulheres, da brassagem ao envase, essa cerveja foi produzida por um time 100% feminino no Dia Internacional da Mulher deste ano. A cerveja é uma Session IPA com dry hopping, que leva três lúpulos aromáticos na receita, e está à venda no Empório da Cerveja.