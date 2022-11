Ambev divulga negócios de fornecedores negros em propagandas de TV

A Ambev usará seus espaços de propaganda na TV Globo durante o mês de novembro para divulgar negócios da sua cadeia de fornecedores cujos proprietários são pessoas negras. A ação tem relação com o Mês da Consciência Negra, celebrado em novembro.

Segundo a Ambev, cerca de 800 profissionais de sua base de parceiros e fornecedores se autodeclaram pretos ou partos, com negócios gerados no valor de 106 milhões de reais neste ano. A ideia é contar a história de empreendedores na ação batizada de “Novembro Preto”.

Na próxima sexta-feira, a empresa de bebidas levará ao ar um pequeno programa sobre a campanha no intervalo do Jornal Nacional. Desta segunda até domingo, haverá inserções de propaganda na grade da Globo, além da participação de empreendedores em programas como Encontro com Patrícia Poeta, É de Casa e Domingão com Huck.

“A ação Novembro Preto é uma forma de valorizar nossos parceiros, falar de Consciência Negra, ainda mais neste momento de grande audiência, com a grade tomada por Copa do Mundo e Black Friday”, disse o diretor de Sustentabilidade da Ambev, Caio Augusto Miranda Ramos.

Criada pela Agência África, a campanha terá a participação de dois bares e cinco fornecedores de São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro. Os bares são Zanzi Bar (BA) e Boteco da Dona Tati (SP) e os fornecedores são Barkus Educacional (RJ), Agência Boutique.08 (SP), FR Brindes (SP) e Diversidade.io (SP) e Da Minha Cor (SP).

