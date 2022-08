Alvaro Dias está 11 pontos à frente de Moro no PR, diz pesquisa Ipec

Divulgada na noite desta terça, a pesquisa Ipec (ex-Ibope) realizada no Paraná apontou que o senador Alvaro Dias (Podemos) está 11 pontos à frente do principal adversário na disputa pela única vaga no Senado, o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil).

Dias registrou 35% das intenções de voto enquanto seu ex-correligionário teve 24%. Na sequência, apareceram o Paulo Martins (PL), com 4%, Aline Sleutjes (Pros), Orlando Pessuti (MDB), Rosane Ferreira (PV), os três com 2% cada um, e Desiree (PDT), Dr. Saboia (PMN), Roberto França da Silva Junior (PCO), os três com 1%.

Outros 11% não escolheram nenhum ou disseram que votariam branco ou nulo. E os 17% restantes não souberam ou não responderam.

O levantamento foi encomendado pela RPC e ouviu 1.200 pessoas entre os dias 19 e 21, em 57 municípios paranaenses. A margem de erro foi de 3 pontos para mais ou para menos.

