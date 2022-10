Aloysio Nunes critica bancada do PSDB por voto sobre pesquisas eleitorais

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-senador Aloysio Nunes criticou nesta quarta a liderança do PSDB na Câmara dos Deputados por ter orientado a bancada a se posicionar a favor do Projeto de Lei que modifica o conceito de pesquisa fraudulenta e aplica multas mais rigorosas aos institutos de pesquisa. O regime de urgência ao texto foi aprovado nesta terça com 295 votos favoráveis e 120 contrários.

Nas redes sociais, Aloysio disse que o projeto é “uma das iniciativas mais obscurantistas e liberticidas do bolsonarismo”, e ainda disparou contra quadros do PSDB.

“Quando se pensa que os que sequestraram o partido da social democracia já atingiram o fundo do poço do opróbrio, eles dão um jeito de cavar mais um pouquinho”, publicou no Twitter.