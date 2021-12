Aliados reclamam ‘paternidade’ da filiação de Bolsonaro ao PL

Concretizada a filiação de Jair Bolsonaro ao PL, na última terça-feira, dois aliados do presidentes têm dito por aí, separadamente, que foram os principais responsáveis pela entrada do presidente no partido de Valdemar Costa Neto.

O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, que vai se filiar à sigla para concorrer ao governo do Rio Grande do Sul, e o senador Jorginho Mello, que já estava no PL, precisam se entender.

O gaúcho alega que foi crucial para que o chefe optasse pelo PL, depois a filiação ao PP de Ciro Nogueira estar praticamente fechada.

Já Jorginho Mello, que quer governar Santa Catarina a partir de 2023, quer colher os louros e tem comentado que que falou seis vezes com Bolsonaro sobre o assunto desde o fim do ano passado, com o aval de Valdemar.