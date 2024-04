Aliados de Nunes discutem nova pesquisa para embasar escolha de vice em SP

Em almoço com Jair Bolsonaro em São Paulo, aliados do prefeito Ricardo Nunes abriram conversas sobre uma pesquisa que sirva de base para a escolha do melhor candidato a vice na chapa do emedebsita para a corrida pela reeleição.

Até o momento, as legendas que compõem a base aliada do prefeito têm feito pesquisas independentes. A ideia agora é um único estudo, encomendado por vários partidos.

“Todos os partidos dessa frente ampla, têm direito a dar suas sugestões de nomes”, disse o deputado Maurício Neves, presidente estadual do PP. “Mas, na verdade, tem que usar a racionalidade (para definir o vice), sem pensar na própria sigla”, complementa.

Neves estava em almoço na casa do advogado Fabio Wajngarten, em que possibilidades foram especuladas para o cargo de vice de Nunes. Um dos nomes sugeridos por Bolsonaro, o coronel Mello Araújo também estava na reunião.

Continua após a publicidade

O deputado defende o correligionário e deputado estadual Delegado Olim, por ser alinhado à segurança pública, tema que, em muitos estudos, já apareceu como central na disputa eleitoral paulistana. No entanto, levantamentos aprofundados devem traçar o perfil de vice.

“Se aprofundar em uma pesquisa para saber o que é melhor? Uma mulher? Uma mulher negra? Alguém ligado à segurança pública? O nosso projeto é ganhar do Boulos”, disse Neves.

Como mostrou o Radar no fim de semana, Geyze Diniz, viúva do empresário Abílio Diniz, recusou uma oferta para compor uma chapa com o prefeito de São Paulo. Por enquanto, Aldo Rebelo, secretário municipal de Relações Internacionais, corre na frente.