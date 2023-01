Aliados de Lula discutem pedir intervenção federal no DF

Em meio às invasões dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF por milhares de manifestantes bolsonaristas golpistas, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão discutindo pedir intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal.

Líder do governo Lula no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues afirmou que, ao lado da presidente nacional do PT Gleisi Hoffmann, está “representando ao Procurador-geral da República para que seja decretada intervenção na Segurança Pública do DF”.

Atenção! Eu e a presidente do PT @gleisi estamos agora representando ao Procurador-geral da República para que seja decretada intervenção na Segurança Pública do DF. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) January 8, 2023

Os argumentos de quem defende a medida são o quadro de desordem generalizada em Brasília, a negligência administrativa da Secretaria de Segurança Pública do DF, comandada pelo ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, e a necessidade de reinstalar a ordem.