Aliada de Boulos questiona no MP plano de Nunes contra dengue

Coordenadora do MTST e presidenta do PSOL de São Paulo, Débora Lima acionou o Ministério Público para contestar a gestão do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, no combate à dengue. Ela afirma que a Prefeitura agiu com “extremo atraso e despreparo” no controle à doença.

“Desde o início do ano passado haviam sido feitos numerosos alertas sobre a probabilidade da ocorrência de uma epidemia de dengue no presente ano. Não obstante, nada indica que a Prefeitura agiu de modo a antecipar-se a essa situação”, escreveu em carta enviada ao MP.

A aliada do deputado Guilherme Boulos, adversário de Nunes nas eleições de outubro, pede que a Prefeitura apresente um relatório das ações tomadas, incluindo os respectivos gastos, para o combate e prevenção da dengue, desde o início de 2023, um plano de ação detalhado sobre combate à dengue e o manejo do cenário epidêmico.

O plano deve conter “diferenças territoriais no espaço da cidade quanto à disseminação da doença, bem como atenção especial aos grupos de maior vulnerabilidade, como mulheres grávidas; a definição de metas, prazos e prioridades; uma previsão da dotação orçamentária e medidas voltadas tanto para o combate à disseminação da doença propagação do mosquito quanto para o atendimento médico e manejo dos pacientes com dengue”.