Algoz de Bolsonaro na CPI promete rebater mentiras do presidente no debate

Atualizado em 28 out 2022, 15h28 - Publicado em 28 out 2022, 16h30

O deputado Luis Miranda (Republicanos-DF), um dos algozes de Jair Bolsonaro (PL) na CPI da Pandemia, prometeu que rebaterá eventuais mentiras que o presidente venha a dizer no debate desta sexta-feira contra Lula (PT). Os concorrentes ao Planalto têm o último encontro frente a frente no debate da TV Globo a partir das 21h30.

Como o Radar mostrou após o primeiro turno, o desgaste de Miranda com Bolsonaro e a base bolsonarista ao assumir o papel de “homem bomba” na CPI cobrou o seu preço e o deputado não se reelegeu para uma cadeira na Câmara neste ano. Miranda disse na comissão que relatou ao presidente “pressões atípicas” no Ministério da Saúde para a compra de vacinas Covaxin com suspeita de superfaturamento.

“Hoje no último debate das eleições de 2022 estarei desmentindo o mentiroso a cada fake news que ele produzir! Em tempo real as mentiras do pior presidente da história do Brasil serão desmentidas com provas no meu [perfil no] Twitter. Vocês sabem de quem estou falando né?”, escreveu o deputado em suas redes.