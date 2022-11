Alexandre Frota e a ‘Carreta Furacão’ do PT

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com o anúncio da entrada de Alexandre Frota na equipe da Cultura no gabinete de transição de Lula, o grupo ganhou um novo apelido entre parlamentares do Centrão.

“É a Carreta Furacão do PT”, comentou um deputado, referindo-se à trupe que faz sucesso com vídeos toscos no YouTube.

Em tempo: após a repercussão negativa pela adição do ex-bolsonarista dentro do próprio gabinete de transição e na classe artística, o deputado federal do Pros recusou o convite para integrar o grupo.

Ele alegou ter recebido “ataques covardes e preconceituosos” de “uma ala da esquerda sapatênis do Leblon”. E disse que declinou da indicação porque está “de boa”, não quer problemas e vai ficar com sua família.