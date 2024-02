AGU e CGU discutem decisão de Toffoli sobre Transparência Internacional

Os ministros da AGU, Jorge Messias, e da CGU, Vinícius de Carvalho se reuniram na noite desta segunda-feira na sede da Advocacia-Geral da União para discutir a decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, que mandou investigar a atuação da Transparência Internacional no Brasil em parceria com a Operação Lava-Jato.

No despacho, da manhã de segunda, Toffoli determinou que os dois órgãos sejam notificados e recebem cópias dos autos, para “investigar eventual apropriação indevida de recursos públicos” por parte da ONG.

As pastas deverão se manifestar até esta quarta-feira.

A suspeita é que a Transparência Internacional tenha participado como intermediária em acordos de leniência firmados entre a União e empresas condenadas no âmbito da Lava-Jato — o que a entidade nega.

Na tarde desta segunda, a Controladoria-Geral da União informou que ainda não havia sido notificada da decisão de Toffoli e que, a partir da análise dos autos, avaliaria “a eventual necessidade de providências, no âmbito das suas competências”.