AGU acerta indenização de R$ 405 mil à mãe de Genivaldo, morto pela PRF

A Advocacia-Geral da União celebrou nesta terça-feira um acordo para o pagamento de indenização de 405.000 reais para a Maria Vicente de Jesus, mãe de Genivaldo de Jesus Santos, morto após ação da Polícia Rodoviária Federal, na cidade de Umbaúba (SE), em 2022.

A ação foi movida pela ex-companheira de Genivaldo, Maria Fabiana dos Santos, e o filho para receber 100 milhões de reais. Maria Vicente entrou posteriormente no processo. O acordo com a AGU ocorreu após Maria Fabiana ser retirada da negociação, já que não estava mais em um relacionamento com Genivaldo, na época em que ele foi vítima do abuso policial.

A AGU não conseguiu negociar o pagamento para o filho de Genivaldo. A Justiça Federal determinou o pagamento de 1 milhão de reais por danos morais, além de pensão de dois terços de um salário mínimo até que ele complete 24 anos.

Siga