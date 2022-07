Aécio Neves lidera corrida ao Senado em Minas Gerais, diz Datatempo

A pesquisa Datatempo divulgada nesta quarta mostra que o deputado federal Aécio Neves (PSDB) é o favorito em Minas Gerais para ocupar a vaga ao Senado destinada ao estado neste ano, com 24,8% das intenções de voto.

O ex-senador já declarou que pretende bater o martelo sobre se embarca mesmo na disputa até esta quinta-feira.

Na sequência, de acordo com a sondagem, aparecem Cleitinho Azevedo (PSC), com 12,8%, Sara Azevedo (PSOL), com 5,1%, e Marcelo Álvaro Antônio (PL), com 5%.

Ainda foram citados Alexandre Silveira (PSD) — que integra a chapa com Lula e Kalil –, com 4,4% dos votos, e Marcelo Aro (PP), com 3,4%.

A sondagem realizou 2.000 entrevistas domiciliares entre os dias 15 e 20 de julho. A margem de erro é de 2,19 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa está registrado no TSE sob o nº BR-08880/2022 e no TRE sob nº MG-08733/2022.