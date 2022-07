Datatempo: Zema tem 48% dos votos contra 23% de Kalil em MG

A pesquisa Datatempo divulgada nesta quarta mostra que Romeu Zema (Novo) tem 48,3% das intenções de voto ao governo de Minas Gerais, contra 23,2% de Alexandre Kalil (PSD) — candidato de Lula (PT) no estado.

Os resultados favoráveis à reeleição do atual governador são explicados pelos bons índices de aprovação da sua gestão, iniciada em 2019.

De acordo com o mesmo levantamento, a administração Zema é considerada “muito boa ou boa” por 47,1% dos mineiros.

Outros candidatos ao Executivo estadual não chegaram a pontuar mais do que 4% de intenções de voto. São eles: Carlos Viana (PL), com 3,7%, Renata Regina (PCB), com 1,8%, Marcus Pestana (PSDB), com 1,2%, e Lorene Figueiredo (PSOL), com 0,8%.

No cenário testado de segundo turno, Zema vence com ampla vantagem sobre os adversários — com no mínimo 23,4 pontos percentuais de diferença contra Kalil e, no máximo, 54,9 pontos na eventual disputa contra Pestana.

A sondagem realizou 2.000 entrevistas domiciliares entre os dias 15 e 20 de julho. A margem de erro é de 2,19 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa está registrado no TSE sob o nº BR-08880/2022 e no TRE sob nº MG-08733/2022.