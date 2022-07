Advogado amigo de Lula rebate Ciro Gomes: ‘esquizofrenia e canalhice pura’

As declarações de Ciro Gomes — que nesta quinta afirmou ter testemunhado supostos atos de corrupção no governo Lula — irritaram aliados do petista, que dizem ver no comportamento do ex-governador do Ceará sinais de uma “vilania esquizofrênica”.

Marco Aurélio de Carvalho, amigo próximo do ex-presidente e coordenador do grupo Prerrogativas, criticou o que chamou de “ódio sem justificativa” e fruto de “canalhice pura” do pedetista.

“Não tem respaldo em nenhum dado da realidade. Se tivesse, ele estaria inclusive confessando que cometeu um crime“, diz o advogado.

“Porque se ele foi, segundo o que disse, testemunha de alguma coisa errada e não denunciou, é no mínimo conivente. Isso no fundo é apenas fruto da maluquice dele. É um homem perturbado, uma personalidade complexa. Ele precisa mesmo é de um psiquiatra”.

Carvalho, grande apoiador da chapa Lula-Alckmin — sendo responsável pelo jantar que, no ano passado, lançou publicamente a até então improvável aliança –, credita o ressentimento às sucessivas derrotas de Ciro para o petista em eleições passadas.

O pedetista disputou ao menos três pleitos contra candidatos do PT.

“Já mostrou ao país o desapreço que tem pela democracia e pelas instituições. Num momento difícil, momento da luta da civilização contra a barbárie, ele resolveu se omitir”, diz Marco Aurélio sobre o “sumiço” de Ciro no segundo turno de 2018. “Realmente, os que não sabem perder não merecem ganhar”.

Na mesma entrevista em que disparou acusações contra Lula, Ciro voltou a mencionar a famigerada “ausência” no pleito. Segundo ele, é mentira que não voltou para o Brasil para votar e que, na verdade, o que fez foi “não ir para palanque”.

Continua após a publicidade