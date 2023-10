Advogadas se reúnem para fortalecer liderança feminina no mercado jurídico

Atualizado em 5 out 2023, 17h16 - Publicado em 5 out 2023, 18h30

Por Ramiro Brites Atualizado em 5 out 2023, 17h16 - Publicado em 5 out 2023, 18h30

O coletivo SER.A.CEO reúne, no próximo dia 24, mulheres líderes de grandes bancas de advocacia em um evento em São Paulo. As advogadas vão debater as discriminações de gênero, raça e violência no trabalho no mercado jurídico.

O grupo de mulheres em posição de liderança quer criar uma rede de apoio a advogadas que ocupam altos cargos e àquelas que querem alcançar essas posições. O encontro em São Paulo servirá como uma plataforma para novos modelos de governança que priorize a participação ativa de mulheres nesses espaços.

Participam do coletivo:

Andressa Barros, sócia e CEO de Fragata e Antunes Advogados,

Beatriz Dal Pozzo, sócia e CEO de Dal Pozzo Advogados,

Camilla Jimene, sócia e CEO de Opice Blum Advogados Associados,

Carolina Perroni Sanvicente, sócia e CEO do Perroni Sanvicente & Schirmer Advogados,

Clissia Pena Carvalho, sócia e COO do Marcelo Tostes Advogados,

Daniella Meggiolaro, sócia e gestora do Malheiros Filho, Meggiolaro e Prado – Advogados,

Flávia Marcilio Barbosa, sócia e gestora do DDSA Advogados,

Juliana Albano sócia e head SP do PMR Advocacia,

Priscila Pamela Santos, sócia e CEO do Araujo,

Recchia e Santos Sociedade de Advogadas, e

Rafaela Maria Zandavalli, ex-CEO do Silva Schütz Advogados Associados.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga