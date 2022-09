Ação de despejo: PT terá que deixar diretório em SP antes da eleição

Sem pagar aluguel e IPTU desde setembro de 2021, o diretório municipal do PT em São Paulo contraiu uma dívida de 267 mil reais e responde pela inadimplência na Justiça. O juiz Rodrigo Galvão Medina, da 9ª Vara Cível, deferiu liminar para a desocupação do imóvel até o dia 28 de setembro. O partido se movimenta para reverter a situação “de forma amigável”.

“Nós vamos mandar uma proposta de acordo para o proprietário”, disse o presidente do diretório municipal de São Paulo, Laercio Ribeiro de Oliveira. Ele busca, com o PT estadual e nacional, recursos para sanar a dívida. “Nós não temos verba do fundo partidário no diretório municipal”, acrescentou.

O PT aluga o imóvel, no Bairro Bela Vista, desde abril de 2012. De acordo com ação de despejo que provocou a liminar, a relação entre o inquilino e o locatário sempre foi boa até setembro do ano passado. A casa na Rua Asdrúbal do Nascimento e custa 10 mil reais por mês.