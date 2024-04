A venda acelerada de ingressos vips para o GP de Fórmula 1 do Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A sete meses do GP de Fórmula 1 de Interlagos, a venda de ingressos para a corrida, que ocorre no dia 4 de novembro, em São Paulo, já está disputada. Uma das agências que vende pacotes para o evento, a Absolut Sport, está com dois setores de 150 lugares esgotados, mas ainda há dois setores disponíveis.

Com vista privilegiada para a pista, área de entretenimento e serviço vip, os ingressos custam entre 4.000 e 10.000 reais para os três dias de evento, que contemplam treino e corrida, entre 1º e 4 de novembro.

Para quem não vive na capital paulista, a agência disponibiliza também a hospedagem, com café da manhã e os preços das diárias são adicionados ao valor inicial dos pacotes.

“São experiências únicas, pois trazem opções completas de hospedagem, logística e segurança, dentro de um ambiente que envolve paixão, entretenimento e muitas variações de lazer e gastronomia”, diz Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil.