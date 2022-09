A última missão de Fux como presidente do STF no 7 de setembro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Alvo de ameaças de aloprados, o STF se preparou para uma guerra no 7 de setembro. Felizmente, os ataques não se concretizaram, mas Luiz Fux, presidente da Corte, não deixou de estar fisicamente presente no Supremo na quarta.

Com a maioria dos colegas em locais distantes do tribunal, Fux foi ao Supremo no feriado e, de lá, acompanhou os momentos derradeiros dos eventos da independência.

Como fez em 2021, Fux tirou foto e agradeceu pessoalmente a cada um dos policiais que fizeram a segurança da Corte. “Não tivemos ocorrências. Foi calmo”, diz.