A resposta do Coaf à Câmara sobre a fiscalização de criptoativos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do Coaf, Ricardo Liáo, admitiu recentemente em uma comissão na Câmara que o órgão não fiscaliza operações suspeitas no mercado de criptoativos.

Liáo foi um dos convidados de uma audiência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle que tinha como objetivo principal debater soluções para promover a vigilância e a repressão à lavagem de dinheiro do crime organizado.

Autor do requerimento que deu origem à audiência, Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) perguntou: “Todo mundo que opera no mercado de criptoativos opera no mercado livre?” Liáo respondeu: “No mercado não regulado”.

Diante da revelação, o deputado enviará um requerimento de informações pela comissão para que o Coaf apresente, de modo fundamentado, a justificativa para a não fiscalização e eventual investigação de operações suspeitas com criptoativos.