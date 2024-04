A resposta de Haddad à cobrança de Lula sobre articulação com o Congresso

Um dos ministros do governo cobrados por Lula a ter mais articulação com o Congresso, Fernando Haddad respondeu há pouco um questionamento sobre a fala do presidente. Durante um evento no Palácio do Planalto na manhã desta segunda, 22, o presidente disse que o chefe do Ministério da Fazenda, “em vez de ler um livro, tem que perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara”.

“Não… Eu só faço isso da vida”, respondeu Haddad, entre risos, na saída da sede da pasta, em Brasília.

Em seu pronunciamento, Lula também disse que o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, “tem que ser mais ágil, tem que conversar mais”. E que Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e Rui Costa, chefe da Casa Civil, devem “passar maior parte do tempo conversando com bancada A, com bancada B”.