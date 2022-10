A resposta da campanha de Bolsonaro à bomba de Roberto Jefferson

Atualizado em 26 out 2022, 12h29 - Publicado em 26 out 2022, 13h30

A campanha de Jair Bolsonaro decidiu abrir o cofre para impulsionar conteúdo na internet com o objetivo de desassociar o presidente do ex-deputado Roberto Jefferson, que resistiu à prisão e disparou tiros de fuzil e granadas contra agentes da PF, no domingo.

A equipe do candidato à reeleição identificou que as buscas por fotos e informações sobre os dois juntos foram muito intensas nos últimos dias, apesar das tentativas do presidente de negar “qualquer relação” com o ex-aliado, antes bem recebido no Palácio do Planalto e agora chamado de bandido por Bolsonaro.

Nesta terça, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, expôs no Twitter o incômodo dos bolsonaristas com a óbvia e inevitável repercussão do ataque do ex-deputado a policiais.

“Alguém sabe me dizer se a Globo já reprisou o episódio do Roberto Jefferson 421 ou 422 vezes? Eu perdi a conta…”, questionou Nogueira, que é um dos coordenadores da campanha do presidente à reeleição.