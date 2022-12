A reação de Lula à aprovação da PEC da Transição na CCJ do Senado

Quando o relatório da PEC da Transição foi aprovado na CCJ do Senado, o deputado José Guimarães (PT-CE) estava com Lula no hotel onde o presidente eleito está hospedado, em Brasília. De acordo com o parlamentar, o petista teve uma reação “tranquila e positiva” ao saber do resultado.

“Nós estávamos na reunião quando eu me informei que o Senado, a CCJ acabava de aprovar a PEC, ele disse: ‘ótimo, vamos tocar a vida’”, afirmou Guimarães.

Aliados de Lula pretendem votar nesta quarta a PEC no Plenário do Senado. Na CCJ, o relatório foi aprovado com apenas dois votos contrários, dos senadores Esperidião Amin (PP-SC) e Eduardo Girão (Podemos-CE), e a proposta inicial de furar o teto de gastos em 175 bilhões de reais caiu para 145 bilhões.