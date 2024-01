A próxima missão da CNJ após a correição da Lava-Jato

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após a conclusão da correição da Lava-Jato, iniciada em maio do ano passado, o CNJ vai mergulhar a fundo no caso Braskem em Maceió.

Na última terça-feira, integrantes do CNJ e representantes do CNMP iniciaram, em Maceió, os trabalhos do Observatório Nacional de Causas de Grande Repercussão. O grupo tem objetivo de aperfeiçoar o sistema de Justiça para casos de alta complexidade e grande impacto.