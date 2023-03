A provocação de Renan que causou gargalhadas em reunião no Senado

Durante a reunião do ministro Fernando Haddad com Rodrigo Pacheco e líderes do Senado para apresentar a proposta do novo arcabouço fiscal, na manhã desta quinta-feira, o senador bolsonarista Eduardo Girão (Novo-CE), ex-presidente do Fortaleza, defendeu a volta das chamadas “raspadinhas” para ajudar a financiar o esporte.

“Como? Você tá defendendo tributar a rachadinha?”, ironizou Renan Calheiros (MDB-AL), provocando gargalhadas entre os colegas.

Acusado de envolvimento em um esquema de rachadinhas (ou peculato) no seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio, entre 2003 e 2018, o senador Flávio Bolsonaro não estava no local para ouvir a provocação de Calheiros.