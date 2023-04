A possível dança das cadeiras no governo que pode rifar Freixo da Embratur

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Se Daniela Carneiro ficar no Ministério do Turismo, mesmo migrando ao Republicanos, o União Brasil será convidado por Lula a ocupar a Embratur, hoje comandada pelo Marcelo Freixo.

O ex-deputado, por sinal, se filiou recentemente ao PT, depois de disputar o governo do Rio de Janeiro pelo PSB no ano passado e ser derrotado no primeiro turno para Cláudio Castro (PL).

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostra que o Palácio do Planalto acredita que o União Brasil pode aproveitar a crise com Daniela, que pediu ao TSE para deixar o partido nesta semana, para rifar Juscelino Filho do Ministério das Comunicações. Ambos são deputados federais licenciados.

Na terça-feira, o presidente do legenda, Luciano Bivar, disse ao Radar que a decisão de manter a ministra no cargo caso ela realmente saia da sigla é uma decisão do governo Lula, mas mandou um recado para o petista:

“O governo do PT é um governo inteligente, de profissionais, no bom sentido. Sabe que questões paroquiais não podem ser mais importantes que as do país. E vai entender se é melhor ter um ministério entregue a um partido ou a uma pessoa física”, declarou o deputado pernambucano.