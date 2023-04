A reação de Bivar ao pedido da ministra do Turismo para deixar seu partido

O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, reagiu nesta terça-feira ao pedido da ministra do Turismo e deputada federal licenciada, Daniela Carneiro, para se desfiliar do partido.

“O pedido de desfiliação de um partido, não importa se é ministra ou deputado, passa por um processo legislativo e estatutário de um partido. Ninguém pode deixar um partido assim, sem razão aparente”, declarou o deputado federal de Pernambuco ao Radar.

Além de Daniela, outros cinco deputados da bancada do União Brasil no Rio de Janeiro solicitaram ao TSE uma autorização para deixarem a sigla sem perderem seus mandatos. Waguinho, que é marido da ministra e prefeito de Belford Roxo (RJ), migrou para o Republicanos em uma reunião com a presença da mulher e do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha.

Bivar disse estar fora de Brasília e que, por motivos alheios à sua vontade, só retornará à cidade na próxima segunda-feira, quando consultará o departamento jurídico do partido para saber se a legenda já foi notificada.

Questionado pelo Radar sobre a possibilidade de o União Brasil perder o Ministério do Turismo caso Daniela realmente saia da sigla, o deputado disse que essa é uma decisão do governo Lula, mas mandou um recado para o petista:

“O governo do PT é um governo inteligente, de profissionais, no bom sentido. Sabe que questão paroquiais não poder ser mais importantes que as do país. E vai entender se é melhor ter um ministério entregue a um partido ou a uma pessoa física”, declarou Bivar.