A popularidade de Helder no Pará

Pesquisa encomendada pelo Planalto, que revelou recentemente o aumento na popularidade de Lula, também investigou a avaliação de governadores entre as populações dos estados.

Surfando uma onda de popularidade por causa de ações na área de segurança pública — como o projeto Usinas da Paz –, o governador do Pará, Helder Barbalho, surgiu no levantamento como o governador com a popularidade mais alta entre os gestores estaduais. Em meados de 2023, o líder na pesquisa era Ronaldo Caiado, de Goiás.

Impulsionado pela forte exposição trazida pela COP-30, que será realizada em Belém no ano que vem, Helder viu sua taxa de ótimo e bom saltar de 49% para 67%.