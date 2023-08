A piada de Gilmar Mendes após Alexandre de Moraes ‘perder’ eleição no STF

A eleição interna dos presidentes e vice-presidentes do STF segue um rito protocolar, de praxe, já que os postos são ocupados por antiguidade, com mandatos de dois anos. Nesta quarta-feira, o ministro Luís Roberto Barroso foi eleito pelos dez colegas para comandar a Corte a partir do dia 28 de setembro, substituindo a atual chefe do tribunal, Rosa Weber, que irá se aposentar.

O próprio Barroso, para não votar em si mesmo, votou em Luiz Edson Fachin, o próximo da fila. Fachin, por sua vez, recebeu dez votos para ser o próximo vice-presidente do Supremo, cargo hoje ocupado por Barroso. E, também como é tradição, votou no colega que entrou na Corte depois dele — no caso, Alexandre de Moraes.

Quando Rosa Weber anunciou o resultado da eleição, sorrindo, o próprio Moraes fez questão de se manifestar no microfone:

“É que a votação não foi no TSE”, brincou o ministro, provocando gargalhadas no plenário.

Na sequência, o decano da Corte, Gilmar Mendes, fez uma piada com o colega “derrotado” no pleito, que é relator do inquérito contra os atos antidemocráticos:

“Vai colocar esse pessoal no inquérito”.

