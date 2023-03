A pesquisa eleitoral que é um balde de água fria em Cláudio Castro no Rio

O levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira sobre a corrida eleitoral à Prefeitura do Rio de Janeiro no ano que vem trouxe uma má notícia para o plano do governador fluminense, Cláudio Castro (PL), de indicar um nome para concorrer contra o atual prefeito Eduardo Paes (PSD), que tentará a reeleição.

Como o Radar noticiou em meados de fevereiro, Castro quer indicar um aliado seu para disputar o cargo, mas encontra dentro do PL resistências a sua escolha, o que abre a possibilidade de o governador deixar o partido rumo ao PP.

Castro quer o nome de Doutor Luizinho (PP-RJ), o quarto deputado federal mais votado pelo Rio no ano passado, como o seu concorrente. Nesta terça-feira, contudo, levantamento do instituto Paraná Pesquisas indicou que Luizinho que tem, no máximo, 3,2% das intenções de voto neste momento.

Nos três cenários simulados pelo instituto, o deputado aparece entre os últimos, numa disputa que é liderada por Paes e que tem, a depender do caso, ou Flávio Bolsonaro (PL) ou Romário (PL) no segundo lugar.

Paes aparece com 35,5% das intenções de voto, contra 22,1% de Flávio no primeiro cenário. No segundo, o prefeito tem 37,2% e Flávio, 23,3%. No terceiro, Paes bate Romário com um placar de 34,4% a 14,3%. Veja aqui o resultado completo da pesquisa, que inclui ainda nomes como Tarcísio Mota (PSOL), Lindbergh Farias (PT), Thiago Pampolha (União Brasil) e Otoni de Paula (MDB).

O Paraná ouviu 1.000 eleitores na capital fluminense, entre 2 a 5 de março. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou menos.