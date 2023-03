Eduardo Paes lidera corrida municipal de 2024 no Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a corrida municipal em todos os cenários testados pelo Paraná Pesquisas a um ano e meio da eleição, marcada para outubro de 2024. Foram entrevistados 1.000 eleitores na capital fluminense de 2 a 5 de março.

No primeiro cenário da pesquisa estimulada — quando são apresentados ao entrevistado os nomes dos possíveis candidatos —, Paes tem 35,5% das intenções de voto. Em segundo lugar vem o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 22,1%, e em terceiro vem o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ), com 7,1%. Em seguida estão os deputados Lindbergh Farias (PT-RJ), com 5,9%, Doutor Luizinho (PP-RJ), com 3%, Otoni de Paula (MDB-RJ), com 2,6%, e o atual vice-governador, Thiago Pampolha (União Brasil), com 2,4%. Os que não souberam responder foram 4%, e os que disseram que vão votar em branco ou nulo, 17,4%.

No segundo cenário, sem o petista Lindbergh Farias, Paes aparece com 37,2% das intenções de voto contra 23,3% de Flávio Bolsonaro. Em seguida vêm Tarcísio Motta (9,5%), Doutor Luizinho (3,2%) e Otoni de Paula (3%). Não souberam responder foram 5%, e 18,8% disseram que vão votar nulo ou em branco.

O terceiro e último cenário testou o nome do senador Romário (PL) no lugar do de Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, Paes tem 34,4% contra 14,3% de Romário. Na sequência vêm Tarcísio Motta (7,6%), Lindbergh Farias (5,4%), Otoni de Paula (5,2%), Doutor Luizinho (2,9%) e Thiago Pampolha (2,7%). Não responderam 4,2%, e pretendem anular ou votar em branco 23,3%.

Nos três cenários, os últimos colocados estão em empate técnico dentro da margem de erro, que é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos.