A paridade e a diferença salarial entre homens e mulheres no setor público

Um levantamento feito pelo Centro de Liderança Pública apontou que, no setor público, somente as mulheres que trabalham na administração federal alcançam paridade de salários com homens. Nos estados e municípios, a média de remuneração das servidoras foi menor que a dos servidores, de acordo com dados registrados entre 2014 e 2019.

De acordo com a última atualização da Relação Anual de Informações Sociais, do Ministério do Trabalho, divulgada há quatro anos, a diferença salarial entre os homens e mulheres é de 4,5% no âmbito municipal e de 26% no estadual. No setor privado, a diferença foi de 21,4%.

Já no nível federal, homens e mulheres recebem praticamente o mesmo valor — 10.703 reais e 10.705 reais, respectivamente.

Pesquisador do CLP, Daniel Duque explica que a diferença se explica pelo fato de que a progressão no serviço público muitas vezes não segue a méritos objetivos e que homens tendem a tentar entrar há mais tempo em concursos, que tiveram maiores aumentos salariais.

Em números, a disparidade ainda é alta no âmbito federal: 380.000 mulheres e 550.000 homens. Já no estadual (1,67 milhão de mulheres e 1,43 milhão de homens) e no municipal, é (3,48 milhões de mulheres e 1,86 milhão de homens), o cenário se inverte.