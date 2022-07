A nova pesquisa que é um balde de água fria para o PT na Bahia

Nova pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Séculus mostra que ACM Neto (União Brasil) tem ampla vantagem sobre os demais pré-candidatos ao governo da Bahia.

Segundo a sondagem, o ex-prefeito de Salvador venceria a disputa no primeiro turno, com 61,60% dos votos. Aparecem na sequência Jerônimo Rodrigues (PT), com 11,73%, e o deputado federal João Roma (PL), com 7,54%.

As estimativas consideram o cenário estimulado, no qual são apresentados aos entrevistados os nomes dos postulantes.

Quando os pré-candidatos são associados a nomes nacionais, a pontuação de Neto cai para 54,06%. No caso de Jerônimo, candidato de Lula, o percentual cresce para 20,45%. João Roma, ao ser associado a Bolsonaro, vai a 8,58%.

Na disputa ao Senado, lidera a pesquisa Otto Alencar (PSD), com 28,51% dos votos. O atual senador deverá dividir palanques com Lula na Bahia, uma vez que a desistência da candidatura de Jaques Wagner (PT) ao Congresso envolveu negociações sobre apoios mútuos no estado.

Na sequência, aparecem o candidato de Neto, Cacá Leão (PP), com 12,45%, e a médica Raíssa Soares (PL), com 9,24%.

Foram entrevistadas 1.526 pessoas com 16 anos ou mais de forma presencial, em 72 municípios baianos. A margem de erro da amostragem é de 2,5%, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o nº BA-07852/2022.