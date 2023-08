A mudança de rota do PSD em Pernambuco

O PSD está de malas prontas para desembarcar da Prefeitura do Recife, comandada por João Campos, do PSB, e migrar para o Governo de Pernambuco, da tucana Raquel Lyra.

O partido de Gilberto Kassab e do ministro da Pesca de Lula, o pernambucano André de Paula, tenta ainda filiar a vice-governadora Priscila Krause, hoje no Cidadania.

Nas eleições do ano passado, André de Paula — que é o presidente do diretório do PSD no Estado — ficou em terceiro na disputa pelo Senado, depois de se aliar a Marília Arraes, candidata do Solidariedade ao governo derrotada por Lyra, do PSDB.

Na ocasião, ele rompeu com a frente comandada pelo PSB, mas depois do pleito e de ser escolhido para integrar o governo Lula, retornou. Sua filha, Cacau de Paula, era secretária municipal do Turismo, deixou o cargo no ano passado para apoiar a eleição do pai, mas reassumiu a pasta em janeiro. Agora, ela deverá ganhar a Secretaria Estadual do Turismo.

Continua após a publicidade

Siga