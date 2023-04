A movimentação na base do governo Lula que pode atrasar o PL das fake news

Partidos da base do governo Lula têm se movimentado para retardar a votação no plenário da Câmara do projeto de lei 2630/2020, conhecido como PL das Fake News. A proposta é relatada pelo deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) e alvo de críticas da oposição, principalmente de bolsonaristas. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) já avisou que vai pautar o requerimento de urgência do PL na próxima terça-feira, dia 25.

Na última sexta, a deputada Professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP) pediu a criação de uma comissão especial para discutir o projeto, com o objetivo de “garantir o adequado debate do tema e o posicionamento legítimo” da Casa. No fim de março, o deputado Marcos Tavares (PDT-RJ) fez o mesmo pedido. Dias antes, Jadyel Alencar (PV-PI) publicou um artigo defendendo a instalação do colegiado sobre a proposta.

Eles se juntaram nesse pleito a Mendonça Filho (União Brasil-PE), que faz oposição ao governo Lula.

O PL chegou à Câmara em julho de 2020, depois de ter sido aprovado pelo Senado. Em abril do ano passado, o plenário da Casa rejeitou um requerimento de urgência para a tramitação da proposta por insuficiência de votos, o que foi criticado por Lira.