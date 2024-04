A missão quase impossível de Lula para unir inimigos da política alagoana

Lula disse recentemente a um aliado que trabalha pessoalmente para reaproximar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o senador Renan Calheiros.

Como se sabe, os dois caciques de Alagoas são inimigos declarados e colecionam atritos públicos. Lula, no entanto, acredita que pode chegar a 2026 com os dois abraçados em seu palanque e disputando em harmonia as duas vagas do Senado. Será?