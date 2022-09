A mais nova troca de farpas entre Sergio Moro e Álvaro Dias no Paraná

Sergio Moro (União Brasil) e Álvaro Dias (Podemos), antes aliados e agora rivais na disputa por uma cadeira ao Senado pelo Paraná, seguem trocando farpas públicas na briga pelo eleitor do Estado.

Na segunda, durante debate da Gazeta do Povo, Moro afirmou que a sua candidatura representa a centro-direita que “combate a corrupção e o crime organizado” e é “contra Lula e o PT”. Ele se dirigiu na ocasião aos eleitores de Jair Bolsonaro (PL) e do governador Ratinho Júnior (PSD) e aproveitou o momento para atacar Dias.

“Do outro lado, a gente tem a candidatura do senador Álvaro Dias, que fez uma aliança com o Partido Socialista Brasileiro, que tá fechado com o PT. O senador nem veio aqui, nem se dignou a vir a esse debate, refletindo o comportamento que tem sido dele no Senado nos últimos tempos”, disse, referindo-se à coligação de seu rival que é composta, além do Podemos, pelo Patriota, pela Federação PSDB/Cidadania, pelo PSC e pelo PSB.

Dias rebateu o ex-aliado, dizendo que as declarações de Moro “são um insulto aos eleitores do Paraná” e as acusações são um “escárnio” que não mereceriam resposta. “Não insulte os paranaenses com essa conversa fiada de que fizemos acordo. Que acordo? Não existe acordo clandestino com os socialistas”, disse Dias em vídeo divulgado nesta terça.

O senador que concorre à reeleição chamou Moro de mentiroso. “Eu estou respondendo, esclarecendo, em respeito às pessoas que estão tendo a sua inteligência agredida por uma falácia, uma mentira de um Pinóquio novo na política”.