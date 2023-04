A impressionante audiência do Fla-Flu da final do Carioca no Youtube

A vitória do Fluminense sobre o Flamengo gerou um novo recorde de audiência para o Flow Sport Club. Com narração de Téo José, o podcaster Igor Coelho alcançou mais de 1,3 milhão de visualizações simultâneas na transmissão com os comentários Davy Jones e Cross. Ao todo, o jogo teve quase 6 milhões de acessos.

A audiência das transmissões esportivas do Flow estão em ascensão desde as semifinais do Campeonato Carioca. No jogo entre Flamengo e Vasco, disputado em março, o pico de visualizações simultâneas foi de pouco mais de 210.000 pessoas. O número cresceu 191% e alcançou 614.000 espectadores no primeiro jogo da final. Neste domingo, o crescimento do público foi de 111%.