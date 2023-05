A honraria que vai unir Haddad e Mercadante na Fiesp

O Salão Nobre da Fiesp vai receber na próxima sexta-feira um evento da Universidade Zumbi dos Palmares e da Afrobras, em comemoração aos 135 anos de abolição da escravatura. Autoridades vão receber a Medalha do Mérito Cívico Afro-Brasileiro, honraria destinada a personalidades que contribuíram para o empoderamento e melhoria das condições da população negra no Brasil.

O evento vai reunir duas autoridades da política econômica do governo petista: o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. A procuradora-geral do Estado de São Paulo, Inês Coimbra, também recebe a honraria, assim como o desembargador do TJSP, Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior e a secretária estadual de Cultura, Marília Marton, entre outros.

“Esta é uma das últimas trincheiras deste empresariado que também se abre e se junta num esforço de capacitação e mobilização institucional latente dentro desta agenda urgente”, disse o reitor José Vicente, da única universidade voltada a negros do país.

José Vicente e o presidente da Fiesp, Josué Gomes, convidaram nomes importantes do empresariado brasileiro para o evento. Luiza Trajano (Magalu), Fabiano Silva Santos (Correios) e João Fukunaga (Previ) devem estar presentes.