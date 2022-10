A homenagem do Congresso a um ministro do STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 17 out 2022, 13h25 - Publicado em 17 out 2022, 15h30

Na tarde desta terça, o Senado vai realizar uma sessão solene para condecorar o ministro Luiz Fux, que comandou o STF até setembro, com a medalha Grã-Cruz da Ordem do Congresso Nacional..

Fux esteve ao lado do Legislativo durante momentos delicados nos últimos anos, como a travessia da pandemia, os atos golpistas de Jair Bolsonaro durante o 7 de setembro de 2021 e episódios em que os poderes se uniram para fortalecer as instituições diante de ataques do bolsonarismo radical.