A guerra judicial de Datena contra a Taurus

José Luiz Datena meteu-se numa briga judicial com a Taurus, depois de chamar, no seu programa de TV, as armas da marca de “porcaria”.

“Devem ter atirado depois de ferido, o rapaz não que levou o tiro do peito que atirou, mas falhou essa porcaria dessa arma Taurus aí que não foi trocada até agora pelo Governo de São Paulo que diz que é melhor a polícia aqui em São Paulo”, disse Datena em meados do ano passado.

A fabricante de armas acionou a Justiça para enquadrar Datena por calúnia e difamação. No processo, juntou laudos que mostram que a arma não teria falhado. “As narrativas do senhor Datena, isoladas, por si só, caracterizam ilícito penal, agora, com a juntada do laudo pericial impondo que a arma do policial civil Alessandro não falhou, torna-se evidente a ocorrência do animus difamandi na cansativa conduta do querelado, que insistiu em proferir por vários dias consecutivos, diversas afirmações de cunho difamatório, em seu programa veiculado em rede aberta, com abrangência nacional, face a querelante”, diz a Taurus.

Numa audiência realizada na semana passada, Datena e a empresa não entraram em acordo e o caso segue. Não há um valor de reparação solicitado pela empresa na ação contra Datena, apenas o pedido de condenação contra o apresentador.