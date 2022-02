À espera do STJ, governador afastado do Tocantins tem derrota no Estado

O governador afastado do Tocantins, Mauro Carlesse, sofreu uma derrota na Assembleia Legislativa do Estado nesta quinta-feira. Além de votar favoravelmente à admissibilidade do processo de impeachment, os parlamentares não acataram o pedido de Carlesse para retirar o relatório do deputado Júnior Geo (Pros).

O relatório final da comissão que julga o impedimento deve ser apreciado na sexta-feira da semana que vem, dia 3 de março.

Agora, Carlesse concentra suas chances de retornar à cadeira de governador na Corte Especial do STJ, que tem decisão prevista para 13 de março, com a apresentação do relatório do ministro Mauro Campbell.