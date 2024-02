A dura reação no Exército às descobertas da PF sobre Heleno e Braga Netto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As provas sobre a atuação dos generais Augusto Heleno e Braga Netto na trama golpista descoberta pela PF tiraram o brilho que restava sobre a dupla em alguns setores do Exército.

“Baixaria total. Aqui, todo mundo de cabeça baixa”, diz um importante militar da caserna.

Na frente, Braga Netto e Heleno se diziam amigos do então comandante do Exército, o também general Freire Gomes. Pelas costas, tramavam contra o “cagão”, por não aderir ao golpe para manter Jair Bolsonaro no poder.

“Deveriam estar presos”, diz um interlocutor do comando, após a operação desta quinta-feira.