A doação natalina da Americanas a favelas do Rio e de São Paulo

Às vésperas do Natal, a Americanas doou mais de 2.000 brinquedos ao Instituto da Criança e ONG Vizinha Faladeira no Rio de Janeiro e também contribuiu com 10 toneladas de alimentos para o projeto Natal sem fome.

Em São Paulo, 5.000 brinquedos saíram do Centro de Distribuição de Itapevi para o Pavilhão Social do G10 Favelas, em Paraisópolis.

As iniciativas fazem parte do calendário ESG da varejista, com foco em gerar impacto social a curto prazo e para as gerações futuras.